JD1TV: Homeopatia é integrativa e busca solucionar raiz das doenças

Após explicar sobre o surgimento da homeopatia que veio como uma alternativa à medicina convencional, no Saúde e Bem-Estar, o Dr. Luiz Darcy Gonçalves esclareceu os métodos e funções da terapia homeopata.



O especialista aponta que o tratamento deu lugar a sangria, realizada pelos médicos no final do século 18 para o século 19. "Então surgiu a homeopatia, onde o profissional busca na natureza algo que auxilie o paciente sem prejudicá-lo".



"A medicina de modo geral evoluiu, e a homeopatia foi se inserindo dentro desse sistema e hoje é um subsistema e junto com todas as outras especialidades atua no sentido de devolver o estado de saúde do paciente", declarou Dr. Luiz.



O médico ainda delalhou que o tratamento é feito após exames clínicos, físicos e complementares para estabelecer um diagnóstico exato e propor uma terapêutica do semelhante, buscando não apenas respostas para os sintomas e sim para as causas das doenças. "A homeopatia busca entender o que está por trás da doenças".



O especialista também falou sobre o método da acupuntura e aproveitou para expor as dificuldades da hemopatia na medicina. Assista:

