Menu
Menu Busca sexta, 26 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Saúde TV

JD1TV: Hospital investe em suplementação para acelerar recuperação de pacientes

Estrutura de ponta e monitoramento cardíaco em todos os apartamentos fazem do Hospital Scalla referência em cirurgias e cuidados integrados em Campo Grande

26 setembro 2025 - 17h30Carla Andréa

O Hospital Scalla, localizado na Rua Teldo Kasper, nº 162, em Campo Grande, tem se destacado por oferecer atendimento diferenciado e personalizado, não apenas na área de cirurgia plástica, mas em diversas especialidades, incluindo ortopedia, otorrinolaringologia e cirurgia geral.

Segundo o cirurgião plástico Rodrigo Scalla, cerca de 50% do movimento do hospital é voltado para cirurgia plástica, enquanto o restante se divide entre outras especialidades médicas.

Uma das principais inovações do hospital é o monitoramento cardíaco em todos os apartamentos, uma prática inédita na cidade, que permite a detecção imediata de problemas e garante maior segurança aos pacientes.

“Todos os pacientes operados no nosso hospital têm um sistema de monitoramento contínuo ligado ao posto de enfermagem. Se acontecer alguma intercorrência, o problema é resolvido rapidamente”, afirma Scalla.

Além da estrutura física e tecnológica, o hospital investe em suplementação nutricional para pacientes internados, complementando tratamentos médicos convencionais como analgésicos, antibióticos e anti-inflamatórios.

O objetivo é acelerar a recuperação, reduzir complicações pós-cirúrgicas e melhorar a mobilidade do paciente. Entre os suplementos utilizados estão proteínas, creatina, glutamina e probióticos, que, segundo Scalla, proporcionam resultados expressivos mesmo em cirurgias de grande porte.

Assista:

 

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Quebrando tabus, ginecologista aborda saúde sexual feminina
Saúde TV
JD1TV: Saúde e Bem-estar recebe especialista para desmistificar saúde sexual feminina
Bate papo acontece amanhã às 17h30
Saúde TV
Saúde e Bem-Estar: Ginecologista aborda saúde sexual feminina quebrando tabus
JD1TV - Cateterismo e angioplastia: especialistas explicam procedimentos que salvam vidas
Saúde TV
JD1TV - Cateterismo e angioplastia: especialistas explicam procedimentos que salvam vidas
JD1TV: Maurício Simões fala sobre trajetória e desafios à frente da Secretaria de Saúde de MS
Saúde TV
JD1TV: Maurício Simões fala sobre trajetória e desafios à frente da Secretaria de Saúde de MS
JD1TV: Especialistas discutem saúde respiratória infantil e importância da imunidade na Capital
Saúde TV
JD1TV: Especialistas discutem saúde respiratória infantil e importância da imunidade na Capital
Cirurgiã dentista, Victória Maes e o Dr. Sérgio Bruzadelli Macedo, cirurgião buço maxilo facial
Saúde TV
JD1TV: Saúde e Bem-Estar debate vantagens da ozonioterapia desmistificando o tratamento
JD1TV: Clínica multidisciplinar aposta em alinhadores digitais para ortodontia em todas as idades
Saúde TV
JD1TV: Clínica multidisciplinar aposta em alinhadores digitais para ortodontia em todas as idades
JD1TV - Quando a vida gira em torno do outro: os riscos da dependência emocional
Saúde
JD1TV - Quando a vida gira em torno do outro: os riscos da dependência emocional
JD1TV - Fibromialgia: reumatologista explica relação entre a doença e a saúde mental
Saúde TV
JD1TV - Fibromialgia: reumatologista explica relação entre a doença e a saúde mental
JD1TV - Câncer colorretal: especialistas alertam para relação com consumo de carne processada
Saúde TV
JD1TV - Câncer colorretal: especialistas alertam para relação com consumo de carne processada

Mais Lidas

Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -
Justiça
Réus por homicídio no Parque do Lajeado enfrentam júri popular nesta quarta-feira
Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -
Justiça
Trio é condenado a mais de 56 anos por homicídio no Parque do Lajeado
Marielli ficou 27 dias internada
Trânsito
Morre professora atropelada por carro em cruzamento do Jardim Tijuca
JD1TV AGORA: Homens são mortos a tiros enquanto almoçam em restaurante
Polícia
JD1TV AGORA: Homens são mortos a tiros enquanto almoçam em restaurante