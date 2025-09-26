JD1TV: Hospital investe em suplementação para acelerar recuperação de pacientes

O Hospital Scalla, localizado na Rua Teldo Kasper, nº 162, em Campo Grande, tem se destacado por oferecer atendimento diferenciado e personalizado, não apenas na área de cirurgia plástica, mas em diversas especialidades, incluindo ortopedia, otorrinolaringologia e cirurgia geral.

Segundo o cirurgião plástico Rodrigo Scalla, cerca de 50% do movimento do hospital é voltado para cirurgia plástica, enquanto o restante se divide entre outras especialidades médicas.

Uma das principais inovações do hospital é o monitoramento cardíaco em todos os apartamentos, uma prática inédita na cidade, que permite a detecção imediata de problemas e garante maior segurança aos pacientes.

“Todos os pacientes operados no nosso hospital têm um sistema de monitoramento contínuo ligado ao posto de enfermagem. Se acontecer alguma intercorrência, o problema é resolvido rapidamente”, afirma Scalla.

Além da estrutura física e tecnológica, o hospital investe em suplementação nutricional para pacientes internados, complementando tratamentos médicos convencionais como analgésicos, antibióticos e anti-inflamatórios.

O objetivo é acelerar a recuperação, reduzir complicações pós-cirúrgicas e melhorar a mobilidade do paciente. Entre os suplementos utilizados estão proteínas, creatina, glutamina e probióticos, que, segundo Scalla, proporcionam resultados expressivos mesmo em cirurgias de grande porte.

