JD1TV: Idealização da maternidade adoece, alerta obstetra

Na semana que antecede o Dia das Mães, o programa Conexão SM promoveu uma edição especial voltada às mulheres, discutindo maternidade, saúde e qualidade de vida.

A psiquiatra Silmara Medeiros recebeu a ginecologista e obstetra Dra. Aline Sacchi para uma conversa franca sobre os desafios e transformações que a maternidade impõe à mulher moderna.

A conversa abordou temas como o peso das expectativas na maternidade contemporânea, o julgamento dos próprios pais e o impacto disso na formação do papel materno.

“A gente se espelha ou tenta corrigir aquilo que achamos que não foi bom na maternidade das nossas mães. Mas hoje tudo é mais exigente, e isso aumenta a cobrança interna das mulheres”, afirmou Dra. Aline.

Durante o bate-papo, a médica falou sobre a romantização da maternidade e como, muitas vezes, a mulher acaba se anulando após o nascimento do filho. “Muitas se esquecem de si. Não comem, não dormem, não cuidam da própria saúde porque colocam o filho como centro de tudo”, relatou.

Ela ainda destacou a importância do apoio familiar, especialmente no puerpério, e comentou como a relação com as próprias mães pode se transformar nesse período. “É comum ver uma decepção das avós que querem ajudar, mas são rechaçadas pelas novas mães que querem fazer tudo sozinhas", disse.

Assista:

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também