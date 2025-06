JD1TV: Insônia atinge uma em cada três pessoas e pode ser sinal de problemas mais profundos

No programa “Conexão SM” desta quarta-feira (11), a psiquiatra Silmara Medeiros chamou a atenção para um problema que atinge milhões de brasileiros: a insônia.

Segundo a médica, cerca de uma em cada três pessoas sofre com dificuldades para dormir, um problema que vai além de noites maldormidas e pode ter causas físicas, emocionais e comportamentais.

Silmara descreveu situações comuns vividas por quem sofre com insônia: dificuldade para iniciar o sono, acordar várias vezes durante a noite ou despertar muito cedo sem conseguir voltar a dormir.

“É como se a cama estivesse cheia de espinhos”, disse. Quando esse padrão se torna frequente e interfere nas atividades do dia a dia, a médica recomenda que se busque ajuda profissional.

Ela destacou que muitos pacientes recorrem aos consultórios em busca de medicamentos para dormir, mas alerta que essa não é a solução definitiva. “O mais importante é investigar o que está por trás dessa dificuldade de sono”, afirmou.

Fatores como ansiedade, depressão, síndrome de burnout, estresse e até insatisfação com a própria vida podem ser gatilhos importantes.

