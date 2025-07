JD1TV - Julho Verde: feridas que não cicatrizam podem ser sinal de câncer bucal, alerta especialista

O mês de julho é marcado pela campanha Julho Verde, que chama atenção para o diagnóstico precoce e a prevenção do câncer de cabeça e pescoço, incluindo o câncer de boca.

Em entrevista ao Saúde e Bem-Estar, o professor da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) e presidente do Congresso Internacional de Estomatologia, Dr. Gleyson Amaral, destacou a importância de observar sinais que muitas vezes são ignorados pela população.

“Feridas na boca que não cicatrizam por mais de 15 dias precisam ser investigadas com seriedade. Um dos sinais do câncer é justamente uma lesão semelhante à afta, mas que não dói e persiste por semanas”, explicou.

Segundo ele, o diagnóstico precoce é o principal aliado na cura da doença. “O câncer de boca tem cura, e a chance de sucesso no tratamento está diretamente ligada à rapidez no diagnóstico. Por isso, qualquer alteração na cavidade oral deve ser avaliada com atenção por um dentista”, ressalta.

O professor ainda alerta que muitos pacientes não percebem os sintomas por serem indolores no início, e que até mesmo dentistas generalistas podem confundir lesões com outras condições, como fístulas ou problemas endodônticos.

“A boca fala muito mais do que a gente imagina sobre a saúde do corpo. Fique atento aos sinais e não adie a sua consulta”, finalizou Dr. Gleyson.

Assista:

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também