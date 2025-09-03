JD1TV: Maurício Simões fala sobre trajetória e desafios à frente da Secretaria de Saúde de MS

O médico Maurício Simões Correia, atual secretário estadual de saúde de Mato Grosso do Sul, foi o convidado do Conexão SM desta quarta-feira (3) para compartilhar a sua trajetória profissional e os desafios de conciliar a medicina com cargos administrativos.

Formado em medicina aos 22 anos, Maurício concluiu residências em cirurgia geral e cirurgia de cabeça e pescoço, além de uma pós-graduação na mesma área.

Aos 27 anos, já iniciava sua carreira como cirurgião em Campo Grande, com o objetivo de fortalecer a especialidade na capital. Hoje, parte dos profissionais com quem atua foram seus alunos e residentes.

Ao longo da carreira, recebeu convites para atuar na gestão hospitalar e no cooperativismo médico. Foi presidente da Unimed Campo Grande e, mais recentemente, eleito presidente da Federação das Unimeds de Mato Grosso do Sul.

Segundo ele, a busca pela qualificação em gestão surgiu da necessidade de garantir melhores condições de estrutura e segurança para os pacientes em procedimentos críticos.

“Sempre acreditei que nós, médicos, usufruímos muito dos hospitais, mas nos dedicamos pouco à gestão. Um hospital bem administrado significa mais segurança no atendimento e no pós-operatório”, destacou.

O convite para assumir a Secretaria Estadual de Saúde veio em 2022, feito pelo governador Eduardo Riedel (PP).

