Menu
Menu Busca quarta, 03 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Saúde TV

JD1TV: Maurício Simões fala sobre trajetória e desafios à frente da Secretaria de Saúde de MS

Cirurgião relatou como a experiência em gestão hospitalar e cooperativismo o levou ao comando da pasta

03 setembro 2025 - 17h06Carla Andréa

O médico Maurício Simões Correia, atual secretário estadual de saúde de Mato Grosso do Sul, foi o convidado do Conexão SM desta quarta-feira (3) para compartilhar a sua trajetória profissional e os desafios de conciliar a medicina com cargos administrativos.

Formado em medicina aos 22 anos, Maurício concluiu residências em cirurgia geral e cirurgia de cabeça e pescoço, além de uma pós-graduação na mesma área.

Aos 27 anos, já iniciava sua carreira como cirurgião em Campo Grande, com o objetivo de fortalecer a especialidade na capital. Hoje, parte dos profissionais com quem atua foram seus alunos e residentes.

Ao longo da carreira, recebeu convites para atuar na gestão hospitalar e no cooperativismo médico. Foi presidente da Unimed Campo Grande e, mais recentemente, eleito presidente da Federação das Unimeds de Mato Grosso do Sul.

Segundo ele, a busca pela qualificação em gestão surgiu da necessidade de garantir melhores condições de estrutura e segurança para os pacientes em procedimentos críticos.

“Sempre acreditei que nós, médicos, usufruímos muito dos hospitais, mas nos dedicamos pouco à gestão. Um hospital bem administrado significa mais segurança no atendimento e no pós-operatório”, destacou.

O convite para assumir a Secretaria Estadual de Saúde veio em 2022, feito pelo governador Eduardo Riedel (PP).

Assista:

 

 

 

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Unimed 12 de setembro

Deixe seu Comentário

Leia Também

JD1TV: Especialistas discutem saúde respiratória infantil e importância da imunidade na Capital
Saúde TV
JD1TV: Especialistas discutem saúde respiratória infantil e importância da imunidade na Capital
Cirurgiã dentista, Victória Maes e o Dr. Sérgio Bruzadelli Macedo, cirurgião buço maxilo facial
Saúde TV
JD1TV: Saúde e Bem-Estar debate vantagens da ozonioterapia desmistificando o tratamento
JD1TV: Clínica multidisciplinar aposta em alinhadores digitais para ortodontia em todas as idades
Saúde TV
JD1TV: Clínica multidisciplinar aposta em alinhadores digitais para ortodontia em todas as idades
JD1TV - Quando a vida gira em torno do outro: os riscos da dependência emocional
Saúde
JD1TV - Quando a vida gira em torno do outro: os riscos da dependência emocional
JD1TV - Fibromialgia: reumatologista explica relação entre a doença e a saúde mental
Saúde TV
JD1TV - Fibromialgia: reumatologista explica relação entre a doença e a saúde mental
JD1TV - Câncer colorretal: especialistas alertam para relação com consumo de carne processada
Saúde TV
JD1TV - Câncer colorretal: especialistas alertam para relação com consumo de carne processada
JD1TV: Estresse e maus hábitos aumentam risco de doenças do coração, alertam especialistas
Saúde TV
JD1TV: Estresse e maus hábitos aumentam risco de doenças do coração, alertam especialistas
JD1TV - "Casados, mas separados": Conexão SM aborda crise nos relacionamentos
Saúde TV
JD1TV - "Casados, mas separados": Conexão SM aborda crise nos relacionamentos
JD1TV: Técnicas manuais ganham destaque no tratamento de dores crônicas pós-pandemia
Saúde TV
JD1TV: Técnicas manuais ganham destaque no tratamento de dores crônicas pós-pandemia
JD1TV: Especialistas discutem aumento de alergias em crianças e ligação com saúde mental
Saúde TV
JD1TV: Especialistas discutem aumento de alergias em crianças e ligação com saúde mental

Mais Lidas

Ele foi achado sem vida na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Fotógrafo morre de overdose em Campo Grande
Cabo da PMMS, Marcelo Goes dos Santos -
Justiça
Cabo da PMMS é condenado por constrangimento ilegal em abordagem em Campo Grande
A vítima faleceu na calçada
Polícia
AGORA: Homem morre em calçada do Tiradentes após passar mal
Marli Josefa era lotada no presídio feminino de Campo Grande
Polícia
Policial penal morre após sentir fortes dores na cabeça em Campo Grande