JD1TV: Médico alerta para riscos ocultos em quem pratica atividade física sem avaliação adequada

O programa Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira (6), trouxe uma conversa esclarecedora com o especialista em medicina do Exercício e Esporte, Dr. Cláudio Baisch, abordando a importância da medicina esportiva na prevenção de lesões e no cuidado integral da saúde de quem pratica atividades físicas.

O programa teve como foco alertar praticantes, especialmente os amadores, sobre riscos ocultos que podem passar despercebidos durante os treinos e competições. Dr. Cláudio reforçou que muitos desses riscos não apresentam sintomas evidentes, por isso a avaliação médica preventiva é fundamental.

“O ideal é que todo praticante de esporte, especialmente quem tem histórico de hipertensão, diabetes, tabagismo, estresse, má qualidade do sono ou idade acima de 45 anos, faça um check-up cardiológico pelo menos uma vez ao ano”, orientou o médico.

Ele explicou que fatores de risco cardiovasculares aumentam a chance de infarto ou angina, que muitas vezes são confundidos com sintomas comuns, como gastrite durante o esforço físico.

Além da saúde do coração, a entrevista também abordou a parte ortopédica. Segundo Dr. Cláudio, muitas lesões são causadas pelo aumento abrupto no volume ou intensidade dos exercícios.

“O erro mais comum é querer fazer tudo de uma vez. A pessoa que estava sedentária decide correr 10 km ou levantar muito peso de um dia para o outro, e isso pode causar lesões sérias”, alertou.

Outro ponto de destaque foram os chamados “atletas de fim de semana”, como jogadores ocasionais de futebol ou tênis. Mesmo considerados recreativos, esses esportes envolvem movimentos de alta intensidade e impacto, o que pode acarretar lesões agudas e crônicas, principalmente se a pessoa já tiver algum problema pré-existente.

