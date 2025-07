JD1TV: Mudanças de hábitos podem impactar a saúde e os genes, diz psiquiatra

Em mais uma edição do Conexão SM, a psiquiatra Silmara Medeiros abordou um tema pouco conhecido, mas de grande importância para a saúde: a epigenética.

Segundo a especialista, essa área da biologia moderna revela como fatores externos — como alimentação, sono, exercícios, consumo de álcool, estresse e traumas — podem influenciar a ativação ou desativação de genes, sem modificar o DNA em si.

"Epigenética é uma das ciências mais fascinantes, porque mostra que, ao mudar nossos hábitos, conseguimos não apenas melhorar a nossa própria saúde, mas também influenciar as próximas gerações", destacou Silmara.

Ela citou como exemplo os gêmeos monozigóticos, que compartilham o mesmo DNA, mas podem apresentar comportamentos, doenças e condições físicas distintas, dependendo do ambiente e experiências individuais.

Para a médica, isso reforça o conceito de que somos “seres biopsicossociais transgeracionais”.

Durante a explicação, Silmara frisou que experiências traumáticas também têm papel fundamental na epigenética. "Se um trauma da infância não for resolvido, ele pode se reativar em fases futuras da vida quando situações semelhantes ocorrem. O autoconhecimento é essencial nesse processo de cura."

