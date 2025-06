JD1TV: Nutricionista transforma trajetória de vida em missão pela saúde de crianças

Com uma trajetória marcada por propósito e transformação, a nutricionista Simone Medeiros encontrou na nutrição infantil e juvenil a sua verdadeira missão.

Hoje, ela é referência no cuidado com crianças e adolescentes, promovendo uma alimentação saudável desde a base, com foco na prevenção de doenças e na construção de uma vida com mais qualidade.

Participando do Conexão SM desta quarta-feira (25), Simone compartilhou a sua história de transição profissional e como a maternidade foi determinante para a escolha de uma nova carreira. Antes de se dedicar à nutrição, ela atuou por oito anos como advogada.

O ponto de virada veio após um check-up de rotina de seu filho, quando foram identificadas alterações nos exames laboratoriais, associadas a uma alimentação desequilibrada.

“Eu percebi que se os alimentos que eu oferecia ao meu filho foram capazes de adoecer, então era através da alimentação que ele poderia se curar. Isso me fez estudar, questionar e buscar alternativas além da abordagem medicamentosa sugerida na época”, contou a nutricionista.

Inspirada pela máxima de Hipócrates — “que seu alimento seja seu remédio” —, Simone mergulhou nos estudos de nutrição com a convicção de que atuaria, desde o início, no atendimento infantil. Para ela, quanto mais cedo for feita a orientação, maiores as chances de um futuro mais saudável para a sociedade.

“Educar pais e mães sobre a importância da alimentação é fundamental. Trabalhar com a infância é trabalhar com prevenção. Nutrição é um investimento no amanhã”, afirmou.

Durante a entrevista, Simone destacou que a sua atuação vai além da prescrição de dietas: ela busca envolver toda a família no processo de reeducação alimentar, mostrando que qualidade de vida depende de equilíbrio entre diversos fatores, como sono, alimentação e bem-estar emocional.

“Não adianta uma criança dormir bem, mas se alimentar mal. Tudo no nosso corpo está conectado. Precisamos olhar o ser humano de forma integral”, explicou.

