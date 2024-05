JD1TV: Pé plano é queixa comum nos consultórios pediátricos, diz ortopedista

No Saúde e Bem Estar desta sexta-feira (24), o Dr. Plácido Menezes conversou com um dos principais nomes da ortopedia. Diretamente de Goiânia, o Dr. Gustavo Matheussi Merisio falou sobre casos de pé plano, também conhecido como pé chato, em crianças.

O pé chato é uma condição na qual toda a sola do pé da criança toca no chão quando ela está em pé. “É uma das queixas mais comuns no consultório pediátrico”, revelou Dr. Gustavo.

Essa patologia é comum, e se apresenta com diferentes graus de deformidade. Além do pé torto congênito, que é uma condição em que a criança tem o pé torcido ou deformado.

Assista:

