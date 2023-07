JD1TV: Prazer e libido podem ser prejudicados por falta de sono

A ginecologista e obstetra especialista em medicina integrativa, medicina estética e cirurgia, Cristiane Hiane falou em entrevista o Saúde e Bem-Estar com Dr.Plácido Menezes algumas que podem ser utilizados por um casal para restaurar ou ainda previnir a intimidade da relação.

Conforme Cristiane aponta, um ajuste hormonal pode ser essencial para a paciente voltar a ter vontade de namorar, pois fatores como falta de sono, que atrapalha a produção hormonal noturna, respiração incorreta e obesidade podem fazer a falta de libido "virar uma bola" onde a pessoa não sabe qual é a raíz do problema.

A especialista também comenta sobre o curso onde ensina mulheres, a cuidar da hegiene íntima e da saúde, além de dicas para apimentar a relação com o parceiro/a. Assista:

