JD1TV: Programa oferece suporte psicológico para alunos da REME

O programa Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira (21) destacou a importância da atenção psicológica dentro das escolas municipais.

Especialistas da Coordenadoria de Psicologia e Serviço Social Educacional (CPAE), o professor de Educação Física Allame Sander e a psicóloga e pedagoga Daiane Göedert explicaram como a iniciativa atua no suporte a estudantes que enfrentam dificuldades emocionais, como autolesão e ideação suicida.

O setor, criado pela Prefeitura de Campo Grande, conta com uma equipe multidisciplinar composta por psicólogos, psicopedagogos e profissionais de educação física.

Juntos, eles realizam o acolhimento e acompanhamento dos alunos identificados pelos professores e diretores escolares como possíveis necessitados de apoio psicológico.

Os profissionais ressaltaram que muitas vezes os sinais de sofrimento emocional passam despercebidos pelos pais, devido à rotina corrida. Por isso, a capacitação de professores é essencial para reconhecer e encaminhar os casos aos especialistas.

Entre os principais fatores que afetam a saúde mental dos estudantes, destacam-se o bullying, o uso excessivo de telas e redes sociais e até mesmo situações de abuso. A iniciativa busca promover um ambiente escolar mais acolhedor e oferecer suporte para que os alunos possam superar seus desafios emocionais.

