JD1TV: Psicóloga analisa como autoconhecimento transforma relacionamentos; assista

No Conexão SM desta quarta-feira (26), a psiquiatra Silmara Medeiros, ao lado da psicóloga e comunicadora Pâmela Magalhães, trouxe reflexões profundas sobre o autoconhecimento e amor, destacando como esses elementos transformam os relacionamentos interpessoais.

Reconhecida por sua abordagem acessível e inspiradora, Pâmela tem se destacado como uma das primeiras profissionais da psicologia a levar reflexões ao público por meio de podcasts e outras plataformas digitais.

Durante o programa, ela discutiu a importância de se permitir amar e ser amado, apontando que muitas pessoas, por conta de experiências traumáticas, acabam criando barreiras emocionais que dificultam essa conexão.

"Para amar de verdade, é preciso coragem. Mas quem sofreu abandono, rejeição ou precisou se virar sozinho desde cedo pode criar mecanismos de defesa que impedem o amor de entrar em sua vida", explicou.

A psicóloga também ressaltou que, apesar de muitos desejarem o amor, nem todos estão preparados para recebê-lo. "Muitas vezes, a pessoa nem percebe o quanto está armada contra o próprio sentimento que busca", disse.

