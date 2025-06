JD1TV: Psiquiatra afirma que transtorno do pânico é uma das patologias mais limitantes da atualidade

Durante a edição do Conexão SM desta quarta-feira (4), a psiquiatra Silmara Medeiros chamou a atenção para um problema de saúde mental que afeta milhões de pessoas no Brasil e no mundo: o transtorno do pânico.

Segundo a especialista, essa condição tem se tornado uma das mais limitantes da atualidade, principalmente por seus efeitos físicos e emocionais intensos. "O transtorno do pânico é uma crise de ansiedade muito forte, acompanhada de medo e vários sintomas físicos", explicou.

Silmara destacou que, muitas vezes, a crise ocorre mesmo sem um motivo aparente. "O paciente tem uma descarga adrenérgica, como se estivesse em perigo, mesmo que não exista uma situação real que justifique aquela reação. Isso causa muito sofrimento e, em alguns casos, chega a paralisar a pessoa."

Os sintomas podem variar entre os indivíduos, mas costumam incluir tremores, dor no peito, sensação de angústia e sudorese fria nas extremidades.

"Ou você já teve transtorno do pânico, ou provavelmente conhece alguém que já passou por isso", afirmou a psiquiatra, reforçando a importância de falar abertamente sobre saúde mental e buscar ajuda especializada quando necessário.

