JD1TV: Psiquiatra defende o amor como base da saúde mental

A psiquiatra Silmara Medeiros trouxe, na edição do Conexão SM desta quarta-feira (28), uma reflexão profunda e sensível sobre o papel do amor na construção da saúde mental.

A profissional destacou que o amor, embora muitas vezes tratado como abstrato, é um elemento concreto e determinante na vida das pessoas. “Mesmo sendo psiquiatra, falo com convicção que o amor é o carro-chefe da nossa vida”, afirmou Silmara.

Ela reforçou que todas as pessoas deveriam refletir e estudar sobre o tema, por ser uma força motriz das relações humanas e do autoconhecimento.

A especialista também abordou os diferentes tipos de amor — o romântico, o fraternal, o amor próprio, o incondicional e o amor a Deus — destacando que muitos têm dificuldades em acessá-los plenamente, especialmente o amor por si mesmos.

Silmara defendeu que o sentimento verdadeiro nasce de dentro para fora e, para ser sentido, precisa primeiro ser experimentado internamente. “Para dar e receber amor, é necessário primeiro senti-lo.”

