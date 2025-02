JD1TV: Psiquiatra destaca importância do autoconhecimento para relacionamentos saudáveis

A psiquiatra Silmaria Medeiros abordou, no Conexão SM desta quinta-feira (13), os desafios enfrentados pelos casais e como o estresse tem impactado os relacionamentos. Segundo ela, muitos casais enfrentam constantes desentendimentos e não percebem quanto tempo gastam com brigas, o que pode comprometer a qualidade de vida.

De acordo com estudos citados pela especialista, os principais fatores que geram conflitos entre casais são a falta de comunicação, questões financeiras e a divisão das tarefas domésticas.

Com a rotina intensa de trabalho, tanto do homem quanto da mulher, a administração do lar pode se tornar um ponto de atrito. Além disso, muitas mulheres relatam sentir-se sobrecarregadas, o que leva a um desgaste emocional.

Silmaria destacou que, muitas vezes, os desentendimentos poderiam ser evitados se houvesse mais diálogo e cooperação entre os parceiros. Ela reforçou a importância do autoconhecimento como ferramenta para melhorar os relacionamentos.

“O autoconhecimento traz força, resiliência e equilíbrio, permitindo que cada um compreenda melhor suas emoções e reaja de forma mais saudável aos desafios do dia a dia”, explicou.

A especialista ressaltou ainda que pequenas mudanças nos hábitos do casal podem gerar grandes transformações a longo prazo. De acordo com ela, a construção ou reconstrução de um relacionamento saudável exige esforço e comprometimento de ambas as partes.

