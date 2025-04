JD1TV: "Qualidade de vida é mais sobre constância do que perfeição", alerta psiquiatra

No Conexão SM deste quarta-feira (30), a psiquiatra Silmara Medeiros chamou a atenção para um tema que considera central na vida de qualquer pessoa: a busca por qualidade de vida.

Segundo ela, apesar de muitos pacientes procurarem inicialmente tratamento por ansiedade, depressão ou síndrome do pânico, o verdadeiro objetivo que os mantém em acompanhamento é o desejo de viver melhor.

"Qualidade de vida é o que mais faz sentido para o ser humano, mesmo que, muitas vezes, ele não perceba isso claramente", afirmou. Para Silmara, viver bem depende de um equilíbrio entre saúde física, mental, social e espiritual, áreas que precisam de atenção constante, mesmo em meio às dificuldades cotidianas.

Na chamada "era da inteligência artificial", a psiquiatra ressaltou que manter a saúde tem se tornado mais desafiador, diante da alta demanda e da autocobrança excessiva.

Entre os pilares que sustentam uma vida saudável, ele enumera hábitos simples: alimentação equilibrada, sono reparador, hidratação adequada e espiritualidade, entendida não como religiosidade necessariamente, mas como a capacidade de manter a fé na vida, em si mesmo ou em algo maior.

Assista:

