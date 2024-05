JD1TV: Remédios derivados da Cannabis ajudam a regular sistema corporal, diz dentista

A diferença entre Cannabis e maconha foi o tema do Saúde e Bem-Estar desta semana. A dentista Michely Satorres, especialista em disfunção temporomandibular, esteve nos estúdios do JD1 para falar sobre o assunto.

Segundo ela, o tabu contra a Cannabis medicinal deve ser quebrado, pois ela não tem relação com a droga. “É uma planta medicinal como qualquer outra”, afirmou Dra. Michely.

A Cannabis faz com que o organismo tenha disponibilidade para criar a homeostase, que é o equilíbrio de todos os sistemas do corpo.

A planta é indicada para controlar dores, ansiedade, regular o sono, e para tratamentos anti-inflamatórios.

Para usar os remédios feitos a partir da Cannabis, é necessária uma autorização da Anvisa, através da prescrição médica, com receita azul.

Assista:

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também