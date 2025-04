JD1TV: Reposição hormonal vai além da estética e pode salvar casamentos, afirma especialista

Na Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira (25), a Dra. Vanessa Vida esclareceu os reais benefícios da reposição hormonal. Ao contrário do que muitos pensam, os hormônios não são exclusivos de atletas ou pessoas em busca de resultados estéticos.

Segundo ela, eles desempenham um papel fundamental na manutenção da saúde, da energia e da qualidade de vida ao longo dos anos.

Dra. Vanessa foi enfática ao afirmar que a queda hormonal é um dos principais fatores que marcam o início do envelhecimento, e não o contrário. “Nós envelhecemos porque os hormônios caem, e não os hormônios caem porque estamos envelhecendo”, destacou.

A médica explicou que essa queda começa, em média, por volta dos 30 anos nas mulheres e aos 40 nos homens, podendo ocorrer antes ou depois, dependendo de cada indivíduo.

Durante a entrevista, um ponto de grande destaque foi o impacto do desequilíbrio hormonal na vida conjugal. De acordo com a especialista, é comum que um parceiro inicie o tratamento hormonal e apresente melhora significativa na disposição, libido, humor e produtividade, enquanto o outro segue enfrentando sintomas de queda hormonal.

Isso pode gerar descompasso no relacionamento e até crises conjugais. “Já salvei casamentos tratando os dois juntos. Quando um melhora e o outro não, a relação se desequilibra”, afirmou.

Ela alerta que muitos relacionamentos são prejudicados por diagnósticos errôneos, como a crença de que o amor acabou ou de que há traição. Em muitos casos, trata-se apenas da necessidade de reposição hormonal. “A primeira coisa que se pensa é que tem algo errado na relação, mas, na verdade, pode ser algo fácil de resolver com acompanhamento médico e exames”, ressaltou.

