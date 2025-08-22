Menu
JD1TV: Saúde e Bem-Estar debate vantagens da ozonioterapia desmistificando o tratamento

Entre os participantes está o Dr. Sérgio Bruzadelli Macedo, cirurgião buço maxilo facial, e a cirurgiã dentista, Victória Maes

22 agosto 2025 - 17h30Brenda Assis     atualizado em 22/08/2025 às 19h26
Cirurgiã dentista, Victória Maes e o Dr. Sérgio Bruzadelli Macedo, cirurgião buço maxilo facialCirurgiã dentista, Victória Maes e o Dr. Sérgio Bruzadelli Macedo, cirurgião buço maxilo facial   (Foto: Diego Munhoz)

O Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira (22) terá como tema a ozonioterapia, destacando os benefícios para a saúde bucal, conforto e a reabilitação de pacientes após o tratamento, desmistificando o assunto.

Entre os participantes está o Dr. Sérgio Bruzadelli Macedo, cirurgião buço maxilo facial, e a cirurgiã dentista, Victória Maes, com a apresentação do Dr. Plácido Menezes.

Assista:

 

