JD1TV: Saúde e Bem-estar recebe especialista para desmistificar saúde sexual feminina

O quadro Saúde e Bem-Estar, com Dr. Plácido Menezes conversou nesta sexta-feira (12), com a Dra Cristiane Hiane, ginecologista integrativa que abordou e desmistificou assuntos sobre a saúde sexual feminina.
A profissional ainda deixou bem claro: "Prazer é direito de toda mulher". Assista:
