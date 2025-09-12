Menu
JD1TV: Saúde e Bem-estar recebe especialista para desmistificar saúde sexual feminina

A convidade foi a Dra Cristiane Hiane, ginecologista integrativa, que abordou o tema com leveza e naturalidade

12 setembro 2025 - 17h30Da redação
Quebrando tabus, ginecologista aborda saúde sexual femininaQuebrando tabus, ginecologista aborda saúde sexual feminina  

O quadro Saúde e Bem-Estar, com Dr. Plácido Menezes conversou nesta sexta-feira (12), com a Dra Cristiane Hiane, ginecologista integrativa que abordou e desmistificou assuntos sobre a saúde sexual feminina.

A profissional ainda deixou bem claro: "Prazer é direito de toda mulher". Assista: 

 

