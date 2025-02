JD1TV - Saúde física e mental: o desafio de encontrar equilíbrio em tempos modernos

A psiquiatra Silmara Medeiros, durante o Conexão Sm desta quarta-feira (5), trouxe uma reflexão importante sobre o equilíbrio entre a saúde física e mental, tema cada vez mais presente nas discussões contemporâneas, especialmente após o período da pandemia.

De acordo com a especialista, muitas pessoas estão se atentando para a importância de cuidar do bem-estar completo, mas, ao mesmo tempo, a polarização de opiniões tem gerado desafios nas relações sociais, familiares e pessoais

Silmara também destacou que, após o impacto da pandemia, a busca pela qualidade de vida se intensificou. Contudo, esse processo tem sido marcado por um comportamento extremista, não qual cada pessoa defende sua própria visão de vida como uma única verdade.

Essa abordagem tem gerado conflitos entre diferentes gerações, casais e até mesmo entre colegas de trabalho. A psiquiatra alertou que o que é considerado certo para uma pessoa nem sempre é aplicável a outra, e que a chave para o bem-estar está em encontrar um equilíbrio individual, levando em conta as particularidades

Assista:

