JD1TV: Secretária-Executiva da Mulher amplia projetos para saúde e capacitação feminina

O Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira (28) abordou a saúde mental e física da mulher. A entrevistada da vez foi a Secretária-Executiva da Mulher da Prefeitura de Campo Grande, Angélica Fontanari, que apresentou projetos voltados à qualidade de vida e capacitação feminina em Mato Grosso do Sul.

Dentre os projetos apresentados, um dos destaques foi o Sorrindo para a Vida, que oferece tratamento odontológico gratuito para mulheres vítimas de violência doméstica.

O projeto busca restaurar a autoestima das beneficiadas, promovendo tanto a saúde bucal quanto o bem-estar psicológico. A secretária ressaltou que o atendimento também será ampliado para outras mulheres que necessitem desse suporte.

A secretária alertou para a importância da autoestima e do suporte psicológico na prevenção de problemas sociais e familiares, frisando que muitas mulheres deixam de buscar ajuda por vergonha ou medo.

