JD1TV: "Sem autoconhecimento, não há saúde de verdade", afirma psiquiatra

A psiquiatra Silmara Medeiros destacou a importância do autoconhecimento como pilar essencial para a promoção da saúde integral – física, mental, social e espiritual - no episódio do Conexão SM desta quarta-feira (21).

Ao abrir o programa, Silmara lembrou a definição de saúde da Organização Mundial da Saúde (OMS), que a descreve como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças.

A médica acrescentou ainda a dimensão da espiritualidade como componente fundamental para uma vida equilibrada. “Autoconhecimento é uma grande viagem. E não existe saúde com qualidade de vida se não estivermos presentes em nós mesmos”, afirmou.

Para ela, o processo de se conhecer está diretamente ligado ao desenvolvimento da inteligência emocional, o que impacta positivamente na forma como lidamos com o mundo e com nós mesmos.

A médica comparou ainda o processo de autoconhecimento ao fortalecimento físico na academia: “Para ganhar massa muscular, precisamos de constância e esforço. Com a saúde mental, é igual. Uma boa terapia exige dedicação, disciplina e coragem para encarar nossas sombras”.

