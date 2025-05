JD1TV: Sentimento de culpa pode ser sinal de algo "fora do lugar" na vida, alerta psiquiatra

No Conexão SM desta quarta-feira (14), a psiquiatra Silmara Medeiros abordou um tema que, segundo ela, parece pontual, mas tem um impacto profundo e cotidiano na vida das pessoas: a culpa.

A especialista explicou que esse sentimento é comum, natural e, até certo ponto, necessário para a convivência em sociedade, mas também pode ser adoecedor quando não compreendido ou mal administrado.

Ela destacou que esse sentimento, embora desconfortável, tem um papel civilizatório importante. Segundo a psiquiatra, a culpa pode surgir por diferentes motivos, como ter feito algo considerado inadequado, ter deixado de fazer algo importante ou até por expectativas irreais de perfeição.

Muitas vezes, está associada à raiva, mágoa, insegurança ou medo, e costuma se manifestar com maior força em contextos de relacionamento interpessoal.

Silmara ressaltou ainda que é fundamental observar a culpa como um indicador de desequilíbrio: “Ela mostra que há algo fora do lugar na sua vida. Mas é importante ter um olhar de constatação, e não de julgamento ou condenação”.

