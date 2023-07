JD1TV: Unicred Eleva tem papel relevante para profissionais da saúde na Capital

O Saúde e Bem-Estar com Dr. Plácido Menezes desta sexta-feira (14), recebeu o gerente do Unicred Eleva Campo Grande, Phillipe Diorio de Almeida, e o CEO da Next Equipamentos Odontomédicos, Wesley Alves, para falar sobre a cooperativa que tem sido relevante para profissionais da área da saúde na Capital e no interior de Mato Grosso do Sul.

Durante o encontro, Phillipe Diorio detalhou sobre sobre que a agência em Campo Grande proporciona de benefícios para profissionais como médicos, dentistas, e outras áreas atuantes na saúde.

"A Unicred oferece soluções financeiras personalizadas e adequadas a cada necessidade do cliente, contendo uma parceria estratégica para os profissionais do segmento odontológico na Capital e região. Somos uma cooperativa que ajuda a investir em equipamentos e tecnologias de ponta, auxiliando no crescimento e na modernização dos consultórios odontológicos e demais", ressaltou o gerente.

Outra facilidade para profissionais do ramo, é uma alternativa de compras de equipamentos, por meio da Unicred com a Next Equipamentos Odontomédicos. Segundo o CEO da empresa, este é um meio de impulsionar o profissional na carreira e com meios facilitados.

"Para o profissional da saúde que se cooperar com a Unicred, nós temos uma parceria para melhorar e facilitar a compra de equipamentos. O profissional que adquire o equipamento através da Unicred, e com a nossa empresa, ele tem uma taxa muito diferenciada. Os cooperados têm essa atenção especial, com condições de pagamento diferenciadas. Tudo isso é levado em consideração. Assista a entrevista completa:

