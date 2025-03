JD1TV: Vigilância Sanitária intensifica fiscalização em clínicas de estética

A crescente demanda por procedimentos estéticos tem levado a Vigilância Sanitária a intensificar a fiscalização em clínicas e profissionais da área. No Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira (28), o Dr. Plácido Menezes recebeu a Auditora Fiscal de Vigilância Sanitária, Tatyana Weber Leite para falar sobre o tema.

Tatyana destacou a importância das normas sanitárias para garantir a segurança dos pacientes e evitar complicações de saúde.

Segundo ela, todos os estabelecimentos que realizam procedimentos minimamente invasivos, como aplicação de toxina botulínica e preenchedores faciais, devem seguir rigorosos protocolos.

"Nosso objetivo é assegurar que os locais estejam devidamente regularizados, com profissionais qualificados e estrutura adequada para atender os pacientes de forma segura", afirmou.

A fiscalização inclui a verificação de alvarás sanitários, licenças de funcionamento, qualificação dos profissionais, descarte correto de materiais biológicos e condições de assepsia dos equipamentos utilizados.

"Procedimentos estéticos, apesar de serem considerados pouco invasivos, podem gerar graves complicações se realizados de forma inadequada", alertou.

Nos últimos meses, a Vigilância Sanitária tem intensificado as ações para coibir o exercício irregular da profissão e evitar a atuação de pessoas não habilitadas.

Casos de irregularidades podem ser denunciados anonimamente à Vigilância Sanitária, que realiza investigações e aplica sanções que vão desde multas até interdição do estabelecimento.

