JD1TV: Regulamentação amplia possibilidades de uso da ozonioterapia na odontologia

Especialista no uso da ozonioterapia, Dr. Francisco Campos esteve no Saúde e Bem-Estar com Dr. Plácido Menezes, e explicou os benefícios da terapia alternativa, a regulamentação da técnica que gera polêmica entre os profissionais e o uso da água e do óleo ozonizados.



A regulação da ozonioterapia saiu no último dia 4 de agosto. Conforme Francisco, desde 2015 a odontologia tinha uma resolução do Conselho Federal de Odontologia (CFO). “Com essa abertura, o pessoal das outras áreas da saúde, veterinária, biomedicina, enfermagem, fisioterapia, começaram emitir as resoluções para os funcionários poderem atuar, e e nesse meio tempo o ministério público achou prudente abrir isso para todos os profissionais na área da saúde”.



Assim emcabeçada pela Sociedade Brasileira de ozonioterapia, a Câmara e o Senado Federal aprovaram o uso da ozonioteraia.



Ele explica que o uso pode gerar confusão para quem não entende e que o ozônio não é usado sozinho e sim numa mistura com oxigênio, com várias aplicabilidades e gera uma resposta terapêutica, principalmente como uso antimicrobiano. "De forma indireta a dose auxilia no aumento na oxigenação dos tecidos, ou seja o ozônio vai dar um "start" para que nossas hemáceas consigam distribuir mais nosso oxigênio, porque o ozônio estimula o aumento de um enzima dentro da hemácea que faz esse controle e essa distriuição", comentou. Desta forma, a terapia equilibra enzimas oxidantes e antioxidantes.



Na odontologia, a ozonioterapia pode ser usada durante profilaxias, e cirurgias como periodontia, endodontia, pois otimiza a resposta também no processo de cicatrização. "Temos também a água ozonizada como ferramenta fundamental nesse auxílio dos nossos tratamentos, além de matar os microorganismos infecciosos, ele vai modular acelerando o processo de cicatrização."

O doutor também explicou sobre o uso do óleo ozonizado que tem uma durabilidade maior e pode ser utilizado como barreira de proteção física e antimicrobiana para o paciente". Assista:

Deixe seu Comentário

Leia Também