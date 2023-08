Saúde e bem-estar: Especialista rebate críticas de livro que ataca a Homeopatia

Há mais de 180 anos no Brasil, a homeopatia acumula opositores, conforme o Dr.Luiz Darcy Gonçalves, a terapia é reconhecida desde 1980 no país sendo fundamental inclusive no serviço público.

O médico homeopata aproveitou para rebater críticas, tecidas contra o formato de terapia abordado no

livro chamado "Que bobagem!: pseudociências e outros absurdos que não merecem ser levados a sério" da microbiologista, Natalia Pasternak.

"Essa é a legítima definição do que é fake news", comentou o médico. "Qual o interesse de determinadas instituições ou pessoas de querer abalar a credibilidade da homeopatia que atua no sentido de auxiliar a medicina convencional?", indagou.

Confira o trecho da entrevista do especialista para o programa Saúde e bem-estar do JD1 Notícas.

