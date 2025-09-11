Saúde e Bem-Estar: Ginecologista aborda saúde sexual feminina quebrando tabus

O quadro Saúde e Bem-Estar, com Dr. Plácido Menezes trará nesta sexta-feira (12), Dra Cristiane Hiane, ginecologista integrativa que quebrará tabus relacionados a saúde sexual feminina. A profissional defende: "Prazer é direito de toda mulher".
Cristiane, também responderá perguntas dos leitores que interagirem pelo Facebook JD1Notícias.com. Acompanhe pelo Youtube do portal e siga o Instagram do JD1 para ter acesso ao conteúdo.
