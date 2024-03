Apenas 14,7% das vacinas contra dengue foram aplicadas nos municípios

Dados da vacinação contra à dengue, que contaram desde o início da ação, no dia 09 de fevereiro, até o último sábado (02), mostram que 182.204 de 1.235.119 doses distribuídas entre os 521 municípios selecionados, foram aplicadas em crianças e adolescentes da faixa-etária definida pela pasta. Número equivalente a 14,75% do total distribuído.

As cidades foram selecionadas pelo Governo Federal, e compõem um total de 37 regiões de saúde que são consideradas endêmicas para a doença. O Distrito Federal informou que 32% das crianças entre 10 e 11 anos foram vacinadas, ou seja, somente 48 mil de 71.708 doses foram usadas, juntando todos os 67 pontos de vacinação na capital brasileira, sendo que ela foi pioneira na vacinação contra a dengue.

O DF é uma das unidades federativas mais afetadas pela dengue, contabilizando 117.588 casos prováveis, e 78 mortes causadas pela doença. Um coeficiente de 3.647 registros a cada grupo de 100 habitantes.

No Rio de Janeiro, apenas 18% do público-alvo haviam sido vacinadas até a data da divulgação dos dados, totalizando 25.317 doses aplicadas. No estado do sudeste, 91.445 casos prováveis da dengue foram registrados, além de 13 mortes causadas pela doença, com 73 óbitos sob investigação.

