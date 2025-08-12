Menu
Saúde

2º edição do "Circuito da Saúde" acontece no Aero Rancho nesta quarta-feira

Ação faz parte da celebração dos 126 anos de Campo Grande

12 agosto 2025 - 15h08Carla Andréa

Como parte das celebrações pelos 126 anos de Campo Grande, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) realiza, nesta quarta-feira (13), mais uma edição do Circuito da Saúde “Sesau Mais Perto de Você”.

A ação acontecerá na Unidade de Saúde da Família (USF) Aero Rancho IV, localizada na Rua Leonor Garcia Pires, nº 285, com atendimentos das 7h às 17h.

A iniciativa, que será desenvolvida durante todo o mês de agosto, percorrerá as sete regiões da Capital, levando serviços de prevenção e cuidado diretamente às comunidades.

Os atendimentos serão realizados sempre às quartas-feiras nas unidades polo da Atenção Primária à Saúde e, aos sábados, no Centro de Especialidades Médicas II (CEM II).

No Aero Rancho, a população terá acesso a serviços gratuitos, como consultas médicas e de enfermagem, vacinação para todas as idades, testagens rápidas para HIV, sífilis e hepatites B e C, avaliação multiprofissional do desenvolvimento infantil, coleta de exame preventivo, avaliação de mamas e inserção de DIU de cobre.

Também serão oferecidos atendimentos de auriculoterapia, triagem odontológica, atendimento psicológico e vacinação antirrábica de cães e gatos.

A programação inclui ainda ultrassonografias, ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, coleta de sangue para diagnóstico de leishmaniose e cadastro para castração de animais.

