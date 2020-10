5 sinais para identificar o mofo tóxico na sua casa

Você sabia que o mofo pode ser fatal? Sim, é isso mesmo. Se você já viu tetos cobertos por sinais escurecidos de umidade ou mesmo áreas de bolor em cantos da casa, saiba que esses cenários podem culminar em quadros como pneumonias graves e fatais. Mas como saber se a sua casa está sob os perigos do mofo? Conheça 5 sinais que indicam a presença de mofo tóxico.

Como identificar o mofo tóxico em casa?

1) Manchas nas paredes e no teto: além do exemplo dado no início do texto - as clássicas manchas de coloração preta, o mofo pode ter tons esverdeados, amarelados, marrons e até brancos. Se a sua parede ou o seu teto apresentarem alguma alteração visível, com aspecto manchado, é preciso investigar o que está havendo. Muitas vezes, a fonte do problema é um vazamento de água, ou mesmo um ambiente muito úmido que não recebe ventilação e luz solar. A limpeza deve ser feita com produto bactericida ou água sanitária, pois a limpeza comum não remove o mofo e ajuda a espalhá-lo.

2) Odores na casa: se você percebe a presença de um odor incomum, como se fosse de uma roupa úmida que não secou bem, a causa pode ser o mofo. É preciso achar a fonte do odor para, então, descobrir o que está causando o cheiro - vazamento, umidade, falta de ventilação e luz solar.

3) Verifique armários do banheiro e da cozinha: por serem compartimentos fechados e localizados em áreas úmidas da casa, a probabilidade dos armários e gavetas da cozinha e do banheiro terem mofo é bastante alta. É possível detectar tanto pelo odor característico quanto pela presença de bolor. Higienize com frequência utilizando produtos bactericidas e deixe ventilar sempre que possível.

4) De olho nas cortinas e boxes do banheiro: se o seu banheiro tem cortinas ou boxes de plástico ou acrílico, fique atento. O surgimento de pequenos pontos pretos indica que há bolor e o crescimento do mofo. Ao final de cada banho, seque muito bem a cortina com um pano limpo e, sempre que possível, higienize-a com álcool, vinagre ou um produto bactericida específico.

5) Guarda-roupas e armários do quarto: estes são outros locais que o mofo gosta muito de estar. Portanto, previna-se deixando as portas e gavetas abertas sempre que possível, e abra bem as janelas dos quartos para a circulação de ar. Se o mofo já tiver se instalado, lave e seque muito bem as peças e limpe as prateleiras e gavetas com produto bactericida específico, eliminando os esporos e evitando que o mofo retorne.

O mofo deve ser combatido assim que percebido e detectado, pois sua presença é bastante prejudicial à saúde. Produtos bactericidas e fungicidas são mais eficazes na luta contra o mofo e outras bactérias e permite otimizar a limpeza garantindo um resultado mais eficiente por mais tempo. Contudo, a prevenção é sempre o melhor remédio contro o mofo e outras bactérias.

