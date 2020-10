A caderneta de vacinação dos filhos estão em dia?

Neste sábado e domingo, uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) estará no Shopping Norte Sul Plaza para vacinar contra pólio e atualizar a caderneta de imunização de crianças e adolescentes até 15 anos. Os órgãos de saúde alertam que a população deve procurar o serviço mesmo com a pandemia de covid-19.

A vacina é de extrema importância para manter as crianças imunes à doença. Crianças e adolescentes menores de 15 anos, não vacinados ou com esquemas incompletos de qualquer vacina, devem comparecer para atualizar a caderneta de vacinação.

A equipe estará no shopping no mesmo horário que o local funciona, das 11h às 21h no sábado e entre 12h e 20h no domingo. Serão aplicadas doses da vacina contra poliomielite, doença que provoca a paralisia infantil, para crianças de um ano a menores de 5 anos, e a caderneta dessa faixa etária e de crianças e adolescentes de até 15 anos será atualizada.

Serão ofertadas todas as vacinas do cronograma infantil e adolescente. Poderão se vacinar contra a pólio, aquela da gotinha, as crianças com idades entre 12 meses e menores de 5 anos de idade. As últimas campanhas de prevenção à paralisia infantil, doença provocada pela poliomielite, aconteceram em 2015 e 2018.

