Abril Verde: Hospital Regional lança campanha sobre acidentes de trabalho

O HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) abriu oficialmente, na manhã desta quarta-feira (12), a campanha Abril Verde, que tem como objetivo conscientizar os colaboradores sobre a importância da prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais.

A diretora-presidente do HRMS, Marielle Alves Corrêa Esgalha, destacou durante o evento a importância da campanha para a saúde dos funcionários do hospital. “Precisamos nos conscientizar em relação à segurança no trabalho. O fluxo intenso de atendimento aqui no hospital requer, de cada um de nós, o cuidado para com a segurança individual e coletiva”, afirmou.

Representando a SES (Secretaria de Estado de Saúde), a coordenadora do Cerest (Centro de Referência em Saúde do Trabalhador) reiterou o apoio da pasta nas ações da campanha. “Em nome da SES quero reiterar o apoio da secretaria na campanha que é de extrema importância para a saúde do trabalhador. Parabenizo a iniciativa do hospital e o empenho dos responsáveis nessa causa tão importante”, disse.

Durante o evento de abertura, os colaboradores participaram de uma palestra ministrada pelo especialista em Antropologia, Cirurgia Vascular e Medicina do Trabalho, César Augusto Oliveira, que abordou o tema “A importância da comunicação de acidente de trabalho e suas questões trabalhistas”. Ao final, houve sorteio de brindes aos participantes.

Nas próximas semanas, serão realizadas ações educativas com roda de conversa e sorteio de brindes em todos os setores do hospital, nos três turnos. A campanha será encerrada no dia 28 de abril com mais uma palestra voltada aos colaboradores.

O evento de abertura também contou com a presença da Superintendente de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas da SAD (Secretaria de Estado de Administração), Ana Carina Verbisck, do presidente do SINTSSMS (Sindicato dos Trabalhadores em Seguridade Social no MS) , Ricardo Bueno, representantes de entidades sindicais e de segurança do trabalho.

