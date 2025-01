JD1TV: Academias registram alta procura e nutricionista aponta dieta como aliada

O início de 2025 trouxe uma grande procura por academias. Na Academia do SESC, localizada na Rua Vinte e Cinco de Dezembro, no Centro de Campo Grande, foram mais de 400 matrículas só em janeiro, feitas por pessoas que buscam melhorar a saúde e conquistar novos objetivos.

Matheus Oliveira, que é auxiliar de restaurante, compartilhou que a sua decisão de entrar para a academia, além de ser uma meta de virada de ano, foi uma escolha voltada para a saúde, já com foco em ganhar massa muscular.

Arthur Cavalheiro, responsável pela unidade, destacou que as pessoas chegam com expectativas altas de resultados rápidos. Mas o segredo está no processo gradual, com acompanhamento individualizado para garantir que os resultados sejam duradouros.

Além disso, a experiência de Mauri Pereira, aposentado e maratonista de 68 anos, ilustra a importância de continuar praticando atividades físicas para garantir uma boa saúde ao longo da vida, desmistificando o receio de pessoas mais velhas ou com sobrepeso de frequentarem as academias.

No entanto, a nutricionista Camila Vargas alertou sobre a importância de estabelecer uma dieta equilibrada para alcançar os objetivos de forma eficaz, evitando restrições excessivas que podem prejudicar o desempenho e o desenvolvimento no exercício físico.

Assista:

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também