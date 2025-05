Ação do governo garante transporte de jovem para realização de transplante em SP

A Coordenadoria de Transporte Aéreo (CTA) da Casa Militar do Governo de Mato Grosso do Sul realizou, nesta terça-feira (27), uma operação de transporte do jovem João Vitor Silva de Andrade até São Paulo para a realização de um transplante renal.

João Vitor, que faz hemodiálise devido a uma doença renal crônica, estava ativo na lista de espera por um órgão, e a missão foi acionada após a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) comunicar a disponibilidade do órgão compatível, exigindo a chegada imediata do jovem à unidade hospitalar para a realização do procedimento.

A ação envolveu uma operação aeromédica conduzida pela equipe da CTA da Casa Militar do Governo de MS, com voo que partiu de Campo Grande com destino a São Paulo, cumprindo a janela para a realização do transplante, garantindo a segurança e a estabilidade do paciente durante o trajeto.

A atuação integrada entre CTA, Secretaria de Estado de Saúde (SES) e demais estruturas do Governo reforça o papel estratégico do Estado no apoio às ações de saúde pública.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também