Achou foco de Aedes? Moradores da Capital podem denunciar no Disque-dengue

Com um aumento dos casos de dengue no Brasil, o mosquito Aedes aegypti, transmissor também das doenças zika, chikungunya e febre amarela, acendeu um alerta na saúde pública de Mato Grosso do Sul e todo o país.

Em batalha contra o Aedes há muito tempo, a prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), já conta com um número próprio para denúncia relacionadas a ambientes propícios para a proliferação do mosquito: o Disque-dengue.

O canal de denúncias tem como objetivo tornar mais fácil e dinâmico o recebimento de denúncias sobre locais com possíveis focos do mosquito transmissor dessas arboviroses. O cidadão que fizer uma denúncia não tem necessidade de se identificar, porém, caso denuncie falsamente, ele poderá responder criminalmente por isso.

Logo após a denúncia, que deve ser feita com endereço correto e localização do possível foco do mosquito, uma equipe da Saúde da Capital ficará responsável por atender ao caso.

Para denunciar, a população pode entrar em contato com o Disque-dengue pelo telefone (67) 2020-2074 ou pelo WhatsApp (67) 99230-2359 . O serviço segue o horário comercial, e funciona de segunda a sexta, das 7h às 11h e das 13h às 17h.

