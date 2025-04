Acidentes de trabalho disparam em Mato Grosso do Sul

Vinícius Santos com informações do TRT-24

Mato Grosso do Sul registrou forte aumento nos acidentes de trabalho em 2024. Segundo o Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (TRT-24), o estado contabilizou 14.158 notificações, alta de 19% em relação a 2023, que teve 11.831 casos. Em quatro anos, o crescimento foi de 175%.

Os dados são do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, baseados nas notificações feitas ao Sistema de Informação de Agravos e Notificações (SINAN). Campo Grande aparece como a 25ª cidade do país com mais registros.

Entre os principais problemas notificados estão acidentes graves, câncer relacionado ao trabalho, doenças de pele, intoxicações, perdas auditivas, doenças respiratórias, transtornos mentais e acidentes envolvendo crianças e adolescentes.

O relatório também aponta aumento nos casos de adoecimento mental no trabalho. Em 2024, foram concedidos 6.982 benefícios previdenciários relacionados à saúde mental, 52% a mais que em 2023. Cerca de 30% dos afastamentos foram por depressão e 33% por transtornos de ansiedade. Administração pública (17%), serviços hospitalares (14%) e setor bancário (8%) foram os segmentos com mais registros.

Fonte: SINAN

Evento discute saúde no trabalho

Em alusão ao Dia Nacional em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho, celebrado em 28 de abril, o TRT-24 promove nesta segunda-feira (28) o evento “Riscos Psicossociais e a NR1”, no auditório da OAB/MS, das 13h30 às 17h.

A programação inclui palestras do auditor fiscal Flávio de Oliveira Nunes e do auditor Kleber Pereira de Araújo e Silva, abordando riscos psicossociais e o ambiente de trabalho. O evento é gratuito e destinado a profissionais da área de segurança do trabalho, engenheiros, técnicos, advogados, magistrados e servidores.

A gestora regional do Programa Trabalho Seguro do TRT/MS destacou que a ação busca fortalecer a cultura da prevenção e a promoção de ambientes mais seguros e saudáveis, com foco na inclusão dos riscos psicossociais no Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), conforme a nova redação da NR1.

