Ações da campanha Dezembro Vermelho chegam aos presídios de MS

A campanha mundial Dezembro Vermelho, mês de conscientização e combate à Aids, tem como objetivo reforçar a solidariedade, a tolerância e sensibilização sobre a doença. Dentro das unidades penais de Mato Grosso do Sul foram realizadas ações de prevenção e informativas para as pessoas privadas de liberdade.

A ação do Estado contou com palestras, atendimentos médicos, testes rápidos, e orientações, os detentos puderam tirar dúvidas sobre as Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), Hepatites virais, entre outras.

O Estabelecimento Penal Feminino “Irmã Irma Zorzi” teve uma palestra alusiva ao tema ministrada por um especialista, oferecida pela Rede Feminina de Combate ao Câncer. Outras dúvidas também foram tiradas pelo enfermeiro Luiz Henrique Teles.

No presídio feminino de regime semiaberto e aberto, além de orientações também foram realizados testes de Hepatites A, B e C, Sífilis, HIV e Glicemia. Pela quantidade de pessoas, as coletas foram feitas em horários estendidos para abranger o maior número de internas possível. Em casos positivos, as mulheres foram encaminhadas para atendimento médico e realização de exames complementares.

Os agentes também realizaram uma abordagem através do projeto Prisões Livres de Tuberculose. Ao todo, foram abordados mil visitantes no Complexo Penitenciário da capital, com apoio de mobilizadores e em parceria com o Laboratório Central de Saúde Pública de Mato Grosso do Sul (LACEN/MS) e Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

Em parceria com a UFMS, também foram apresentados documentários sobre o tema, além de palestras, distribuição de informativos, exames de saúde e a exibição do filme “Cazuza”.

Essas atividades ocorrem em todo o estado, em presídios da Capital, Três Lagoas, Dourados, Corumbá, Jardim, Jateí, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã, Rio Brilhante, São Gabriel do Oeste, entre outros.

Todas as ações nas unidades penais foram coordenadas pela Diretoria de Assistência da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), por meio de suas divisões de Saúde, Educação e de Promoção Social. O desenvolvimento das atividades aconteceu pelos setores educacionais, de Saúde e Psicossocial dos presídios, com apoio das Secretarias Municipais de Saúde e colaboradores.

