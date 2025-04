ACP faz série de recomendações sobre biosegurança para professores da Capital

Com o aumento expressivo de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em Campo Grande, a ACP (Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública) emitiu, nesta segunda-feira (28), um comunicado com uma série de orientações aos professores sobre como aumentar as medidas de biossegurança nas escolas da Capital.

Gilvano Bronzoni, presidente da ACP, destacou a preocupação da entidade com a saúde dos educadores, estudantes e suas famílias. “Estamos acompanhando com muita atenção os números divulgados pelas autoridades de saúde e percebemos a necessidade de reforçar cuidados que, embora conhecidos, precisam ser redobrados neste momento de alta transmissão”, afirmou.

A decisão se reforçou ainda mais após a prefeitura de Campo Grande anunciar, no sábado (26), estado de emergência devido ao alto número de casos de SRAG, a baixa quantidade de leitos disponíveis e a baixa cobertura vacinal.

Entre as recomendações da ACP estão o uso contínuo de máscaras em ambientes fechados, higienização frequente das mãos com álcool em gel, manutenção dos ambientes bem ventilados e a observância rigorosa de sintomas respiratórios, além do afastamento imediato em caso de suspeita de infecção.

