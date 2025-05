Adolescente de 15 anos morre após ter tosse por 4 meses depois de começar a usar vape

Uma adolescente de 15 anos morreu no Distrito Federal, na noite de quarta-feira (28), após enfrentar há alguns meses uma série de problemas de saúde e, por fim, ser internada com complicações pulmonares devido ao uso de cigarro eletrônico.

Segundo o portal Metrópoles, a jovem apresentava uma tose há quatro meses que não melhorava, e foi apenas na última internação, antes de sofrer mais complicações e vir a óbito, que ela contou aos médicos e pais que estava usando vape havia mais de três meses.

A jovem, que não teve a identidade revelada pelo portal, deu entrada no Hospital Cidade do Sol, em Ceilândia, em 18 de maio, via regulação na unidade de enfermaria clínica, proveniente da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Materno Infantil de Brasília.

Inicialmente, o diagnóstico era de pneumonia comunitária, pneumonia por influenza A e Lesão Pulmonar Associada ao Uso de Produtos de Vaping ou Cigarro Eletrônico (EVALI, na sigla em inglês).

A jovem recebeu tratamento médico e apresentou evolução clínica satisfatória, no entanto, 48 horas após sua admissão, ela apresentou febre persistente, e apesar de ajuste do tratamento, foi necessário que ela fosse transferida para o Hospital Universitário de Brasília (HUB) na manhã de terça-feira (27), para acompanhamento com equipe especializada de pneumologia.

No HUB, a jovem apresentou uma piora rápida, precisando ser intubada e encaminhada para a unidade de terapia intensiva (UTI), havendo a necessidade de outra transferência, desta vez para o Hospital Regional da Asa Norte (Hran).

Ela, no entanto, não resistiu e veio à óbito.

A suspeita dos médicos é que a jovem tenha sofrido de um quadro de EVALI, que só poderá ser confirmado após a necrópsia do corpo.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também