Adriane participa de reunião com MPMS para tratar de problemas na saúde

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), reuniu nesta quinta-feira (6) com o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), Romão Avila Milhan Junior, para tratar de questões urgentes na saúde pública do município.

O encontro ocorreu no COMPOR (Centro de Autocomposição de Conflitos e Segurança Jurídica) e contou com a participação do deputado estadual Lídio Lopes, esposo da prefeita, além de vários promotores de Justiça.

O MPMS investiga problemas como filas reprimidas em alguns setores da saúde e já moveu ações judiciais para cobrar soluções da gestão municipal. Durante a reunião, foram discutidas demandas como o fornecimento de alimentos especiais, medicamentos, fraldas e outros insumos, a realização de exames especializados, o atendimento integral em saúde mental e o fortalecimento da rede de urgência e emergência.

A prefeita Adriane Lopes destacou que sua gestão está investindo 37% do orçamento municipal na saúde e formando uma equipe para atender às demandas. “A área da saúde é a mais preocupante neste momento”, afirmou.

Os promotores enfatizaram a importância de um atendimento integral à população e sugeriram ampliar o diálogo entre Prefeitura, Governo do Estado e outras entidades envolvidas. Como encaminhamento, ficou definida uma nova reunião nos próximos dias e a criação de um ponto focal na Prefeitura para facilitar o contato com o MPMS.

Caso as demandas não sejam resolvidas entre os Poderes ou no âmbito das Promotorias de Justiça, serão encaminhadas para o COMPOR.

Participaram da reunião:

- Daniella Costa da Silva, promotora de Justiça titular da 32ª Promotoria de Justiça;

- Marcos Roberto Dietz, promotor de Justiça titular da 76ª Promotoria de Justiça;

- Daniela Cristina Guiotti, coordenadora do Núcleo de Apoio Especial à Saúde;

- Alexandre Magno Benites de Lacerda, Procurador-Geral Adjunto de Justiça Jurídico;

Outros promotores de Justiça também estiveram presentes.

