Aero Rancho e Nova Campo Grande receberão carro fumacê nesta sexta

Jônathas Padilha, com informações da assessoria

Os bairros Aero Rancho, Nova Campo Grande, Rita Vieira e União vão receber nesta sexta-feira (31) o serviço de borrifação Ultra Baixo Volume (UBV), também conhecido como fumacê.

A borrifação intensifica o combate ao mosquito Aedes aegypti, animal transmissor da dengue, zika e chikungunya.

As viaturas são da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) de Campo Grande e vão passar pelos bairros programados entre às 16h e 22h30.

A Sesau orientação que a população abre as portas e janelas quando o veículo passar pela rua para que as gotas do inseticida cheguem até o interior das casas.

O inseticida borrifado tem como foco atingir principalmente as fêmeas do mosquito, mas é possível que outras espécies de insetos sejam atingidas.

Confira o horário:





Deixe seu Comentário

Leia Também