Aero Rancho será foco do fumacê nesse domingo

O Bairro Aero Rancho receberá três equipes do serviço de borrifação Ultra Baixo Volume (UVB), Fumacê, neste domingo (9), para reforçar o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Os veículos de borrifação irão transitar pelo bairro das 3h30 às 9h30, sendo que, dependendo da condição climática, em caso de chuvas ou fortes ventos, o serviço terá que ser suspenso, tendo em vista que não há efetividade no lançamento do veneno para os mosquitos.

A população deve abrir portas e janelas enquanto os veículos passam pelas ruas, permitindo que as gotículas do inseticida entrem no interior da residência, onde normalmente estão abrigados os Aedes aegypti.

O inseticida atinge os mosquitos adultos, preferencialmente as fêmeas, que são as transmissoras das doenças. Ainda assim é possível que outras espécies sejam atingidas e, por isso, é necessária uma aplicação criteriosa do veneno.

