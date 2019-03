Agendamento de consultas pelo celular já é realidade na capital

Pacientes de quatro unidades de saúde de Campo Grande já tem a possibilidade de monitorarem o agendamento de consultas, exames e outros exames de qualquer lugar através do aplicativo Meu DigiSUS, plataforma móvel de serviços digitais oficial do Ministério da Saúde. O agendamento e cancelamento de consultas na atenção básica também podem ser realizados pelo próprio telefone celular.

A ferramenta, disponível para smartphones IOS e Android, permite monitorar o agendamento de exames e procedimentos controlados pelo Sistema de Regulação (SISREG) e pelo sistema da Atenção Básica e-SUS AB, assim como as consultas.

O Meu DigiSUS disponibilizá para o usuário informações pessoais e clínicas contidas em cerca de 12 sistemas entre eles: o Cadastro Nacional de Usuário do SUS (CADSUS), Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), Programas do Farmácia Popular, Sistema Nacional de Transplantes (SNT), Sistema de Regulação (SISREG), Sistema de Atenção Básica (e-SUS AB) e Hemovida.

O secretário de Saúde Marcelo Vilela destaca que a adesão à ferramenta tem por objetivo de possibilitar maior comodidade e reduzir burocracias. “Hoje, o uso das tecnologias se faz cada vez mais necessário e na saúde não poderia ser diferente. Apesar de todas as dificuldades que ainda temos quanto falamos de tecnologia de informação, existem ferramentas que facilitam o processo de trabalho e essa interação. Portanto é necessário investirmos cada vez mais para avançarmos neste sentido”, disse.

Atualmente, a ferramenta consegue interagir com o sistema em funcionando nas Clínicas da Família do bairro Nova Lima e Portal Caiobá e nas Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSFs) Oliveira e Iracy Coelho.

O usuário destas unidades podem baixar o aplicativo em seu celular e se cadastrar com o uso do Cartão Nacional do SUS (CNES). Se o paciente já for cadastrado na unidade de saúde automaticamente a mesma seja referenciada no aplicativo. Caso o paciente não tenha cadastro na unidade de sua área a recomendação é ir até o local ou entrar em contato com o agente comunitário de saúde que atende a região.

Expansão

A previsão é de que ainda neste mês de março as unidades de saúde do Parque do Sol, Dona Neta, Botafogo, Estrela do Sul, Estrela Dalva e Coronel Antonino estejam interligadas através do sistema.

Até o fim do ano as 68 unidades básicas e de saúde da família de Campo Grande devem estar integradas.

