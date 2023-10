Ai que susto! Especialista afirma que filmes de terror reduzem o estresse

Apesar da sensação de coração disparado, com o medo e ansiedade tomando conta, uma neuropsicóloga da Queen Margaret University, na Escócia, afirma que filmes de terror podem ser bons para a saúde.

Ao portal escocês The Herald, Kristen Knowles explicou que os momentos de tensão vividos durante esse tipo de filme estimulam a produção de certos hormônios no cérebro capazes de reduzir o estresse.

Ela destaca que os filmes de terror são uma forma segura de vivenciar o medo, e que a produção de endorfina e dopamina, hormônios associados ao prazer e ao alívio do estresse, causam um efeito positivo no telespectador.

“Ver filmes de terror pode tornar as pessoas mais tolerantes à dor devido a produção da endorfina. A resposta do corpo ao medo e ao suspense é aumentar a produção dos hormônios, como forma de se energizar para reagir a uma ameaça, daí vem o prazer associado ao pavor”, explicou.

Ela ainda destaca que o aumento na frequência cardíaca e o suspense atribuem para uma maior atenção na história do filme. “Os filmes de terror são como um estimulante seguro, uma vez que as cenas são mais simplistas do que na vida real”, afirmou.

“Considere o paraquedismo como uma atividade semelhante. A situação é assustadora, mas é acompanhada da adrenalina, do instinto de sobrevivência e também da euforia ao sair da situação de medo”, completou.

