Alerta: MS registra 338 novos casos de dengue em uma semana

Nos últimos sete dias, Mato Grosso do Sul registrou 338 novos casos de dengue, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela SES (Secretaria Estadual de Saúde) nesta quarta-feira (9). No mesmo período, oito mortes continuam em investigação.

Conformo o boletim, 75 dos 79 municípios de MS estão em alerta da doença. Segundo a pasta, a notificação é emitida quando o índice supera 300 casos para cada 100 mil habitantes. Campo Grande, Brasilândia, Maracaju, Água Clara e Santa Rita do Pardo são os municípios com maior incidência atualmente.

Vale ressaltar que, somente este ano, 37.498 casos foram confirmados, encerrados para o agravo, levando em conta o critério laboratorial ou clínico-epidemiológico. A doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti registrou 35 óbitos, deixando a mortalidade estimada em 1,20% por cada 100 mil habitantes. Por fim, o Estado segue em 10º lugar no âmbito nacional de mortes registradas.

Perfil dos pacientes, segundo dados

Ainda de acordo com o boletim, crianças e adolescentes entre 10 e 19 anos são os mais infectados, com 19,42% de diagnósticos confirmados. Mulheres representam 52,4% dos casos.

Geograficamente, Três Lagoas segue com o maior números de óbitos relacionados à doença, com seis mortes confirmadas. Dourados e Campo Grande registraram cinco mortes, já Aquidauana e Aparecida do Taboado também estão na lista de municípios com dois óbitos confirmados.

Confira o boletim na íntegra.

