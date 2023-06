Aluno Imunizado: vacinação nas escolas da Capital tem fortalecido a saúde coletiva

As equipes de unidades de saúde de Campo Grande estão levando a vacinação diretamente às escolas, por meio da ação “Aluno Imunizado”. A iniciativa visa garantir a imunização dos estudantes, fortalecendo a saúde coletiva e prevenindo doenças que podem comprometer o aprendizado.

Além da comodidade e praticidade proporcionadas pela vacinação nas escolas, essa estratégia elimina barreiras geográficas e facilita o acesso às vacinas, conforme explicou a superintendente de Vigilância da Saúde da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), Veruska Lahdo.

“Ações como esta são uma importante estratégia para ampliar a cobertura vacinal e garantir a saúde das crianças e adolescentes, pois acabam sendo um facilitador para aqueles que possuem dificuldades de deslocamento ou que têm dificuldade em acompanhar o calendário de vacinação”, destacou ela.

A importância dessas ações vai além do aspecto prático. Ao imunizar os alunos nas escolas, cria-se uma cultura de cuidado e prevenção desde cedo. As crianças aprendem sobre a importância da imunização e seu papel na saúde coletiva. Essa conscientização se reflete em suas famílias e na comunidade em geral, tornando-se uma ferramenta poderosa na promoção da saúde pública.

A superintendente reforçou ainda que a vacinação desempenha um papel fundamental na prevenção de doenças, fortalece o sistema imunológico, evita a propagação de agentes infecciosos e reduz o impacto de doenças graves. Além de proteger a saúde individual, a vacinação contribui para a redução de internações e mortalidade, e promove um ambiente saudável e seguro para todos.

“A cobertura vacinal tem diminuído nos últimos anos, especialmente entre as crianças, o que se torna preocupante. Por isso é importante a realização de estratégias que atinjam este público, bem como a conscientização por parte dos pais e responsáveis para que procure também as unidades de saúde para colocar as vacinas em dia e proteger os pequenos das doenças”, afirmou.

Na campanha de vacinação contra a gripe deste ano, apenas cerca de 30% das crianças de 6 meses a menores de 6 anos foram vacinadas na Capital. Dados do Serviço de Imunização da Sesau revelam que apenas 19.374 crianças foram vacinadas, de um total de 69.889 nesta faixa etária.

Durante a semana, mais de 70 locais estão disponíveis para vacinação. Aos sábados e feriados a Sesau tem realizado plantão em unidades de saúde e ações itinerantes, sendo grande parte desses locais com um fluxo maior de circulação de pessoas, como shoppings e supermercados.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também