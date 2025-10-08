Menu
Saúde

Ambulatório de ginecologia do Humap ganha cantinho da criança para humanizar atendimento

Iniciativa dos profissionais do setor oferece espaço lúdico e acolhedor para filhos das pacientes durante consultas

08 outubro 2025 - 15h52
Espaço lúdico e humanizado montando pelos funcionários do setorEspaço lúdico e humanizado montando pelos funcionários do setor   (Foto: Divulgação)

Para tornar o ambiente mais acolhedor e agradável para as crianças que acompanham suas mães durante o atendimento, o Ambulatório de Ginecologia do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (Humap-UFMS/Ebserh) ganhou um Cantinho da Criança, um espaço lúdico e humanizado.

A ideia e execução do projeto foi de toda equipe do setor: os médicos Dr. Wilson Ayach e Dra. Lívia Melo; as enfermeiras Patrícia Trindade Benites, Mara Demoner Gioranelli e Fernanda Rodrigues; as técnicas de enfermagem Ariane Serra de Conti e Adriane Luceli; e as recepcionistas Lourdes Ribas de Almeida e Patrícia Aparecida Ribeiro. Cada um contribuiu de forma ativa, desde o planejamento até a montagem do local.

Montado com recursos próprios dos colaboradores, o espaço foi equipado com brinquedos e materiais decorativos, adquiridos de forma coletiva. A proposta, segundo a equipe, é simples, mas de grande impacto: transformar a espera pelo atendimento em um momento mais leve, confortável e acolhedor para as crianças e suas mães.

“Queríamos criar um ambiente em que as mães pudessem se sentir mais tranquilas durante a consulta, sabendo que seus filhos estão em um espaço seguro e alegre”, destacaram os profissionais envolvidos.

 

